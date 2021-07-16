🍽️ Объесться до сыта и не платить? Да, в Латвии это возможно! Рассказываем где

Набить полный живот и не заплатить ни копейки - звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, верите или нет, в Латвии есть несколько мест, где можно полакомиться гигантскими карбонадами, огромными бургерами и прочими вкусностями бесплатно. Однако необходимо выполнить несколько условий - например, съесть огромную порцию за установленное время. Как думаете, вам бы это было по силам?

Гигантские карбонады от кафе Bērzi в Страупе

Адрес: Кафе Bērzi, Страупе.

Страница в Facebook тут.

Предложение от кафе Bērzi в октябре 2018 года не на шутку разлетелось в соцсетях: оно было очень заманчивым - если съешь почти трехкилограммовую порцию за 30 минут, то платить не нужно.

В комплекте "вызова" - полкилограмма мяса, приготовленного по классическому рецепту, пара помидоров, 200-300 граммов сыра, несколько килограммов картофеля и три вида салата с зеленью или другим соусом дня.

Реакция любителей карбонада была молниеносной. Первый счастливчик победил в "вызове" через три дня после объявления акции. По словам владельцев Bērzi, ​​на сегодняшний день более 60 едоков сумели осилить огромную порцию, в том числе одна представительница прекрасного пола. Самым быстрым едоком оказался эстонец, выполнивший этот трюк за 16 минут, но результат был схожим и у нескольких местных.

ФОТО: Пресс-фото

Кризис внес свои коррективы. В меню Bērzi все еще доступен этот комплект, однако лишь навынос или с возможностью съесть на месте платно и без временного лимита. "Порция большая, и не все могут съесть ее разом - клиенты нам даже пишут, что одним "вызовом" была сыта вся семья", - отметили в кафе.

Однако не стоит грустить! Вызов с карбонадом из Bērzi - не единственный в местах общепита Латвии. Есть еще пять вызовов, которые до сих пор в силе, но не каждому будут по зубам.

Двойной карбонад в фолк-клубе Ala

В меню клуба карбонад включен уже девять лет ФОТО: Klāvs Radziņš

Адрес: улица Пелду, 19, Рига.

Страница в Facebook тут.

Условия просты - тому, кто в одиночку сможет осилить этот карбонад со всем гарниром и добавками, будет предложено любое пиво или сидр из меню. В комплекте вызова - свиной карбонад размером 40-45 см с луком, грибами, чесночным соусом и сырной шапкой. Подается вместе с печеным картофелем, грибным соусом и свежим салатом. Вес порции - около килограмма, а цена 9,90 евро.

На вопрос о том, кому удалось за девять лет осилить этот вызов, представитель клуба Айсма Грабловска ответила, что многим едокам - их как минимум 500.

Карбонад Gulivers от кафе Tērbata 56

ФОТО: Пресс-фото

Адрес: улица Тербатас, 56, Рига.

Страница в Facebook тут.

Если за 30 минут в одиночку удастся осилить "Гулливера", то вы успешно поедите за счет кафе, в противном случае - придется расстаться с 22 евро. В порцию вызова входит свиной или куриный (на выбор) карбонад с сыром, копченым мясом и помидорами, а также картофель фри, салат, соус - кетчуп или майонез - и один напиток. Общий вес комплекта, не считая напитка, - около 2,2 кг.

15 июля кафе отметит свой первый год. Представитель заведения призналась, что пока еще никому не удалось победить в битве с "Гулливером".

Карбонад Mega от кафе Porto di Mare

Этот комплект в меню кафе появился совсем недавно - в мае этого года ФОТО: Пресс-фото

Адрес: Улица Юрас, 3, Алоя.

Страница в Facebook тут.

Средний вес блюда - 4,5 кг: карбонад Mega с сыром, беконом, маринованными огурцами, четырьмя порциями домашней картошки фри, свежим салатом, тремя разными соусами и 0,5 л любого напитка по выбору. Цена Mega - 20 евро, он подается на подносе. Если порцию не получится съесть самому за 30 минут, то и заплатить за нее придется из своего кармана.

В кафе рассказали, что до сих пор в вызове участвовали только мужчины, части из которых удавалось осилить впечатляющую порцию.

ФОТО: Пресс-фото

XXL бургеры от Vecais Pēteris в Пурвциемсе

Адрес: улица Унияс,76, Рига.

Страница в Facebook тут.

Первая информация об этом вызове была опубликована на странице паба в Facebook 12 февраля 2019 года, а уже спустя два дня, в День святого Валентина, испытание было преодолено впервые. В свою очередь, 23 февраля челлендж впервые осилила представительница прекрасного пола ФОТО: Пресс-фото

Общий вес комплекта - около 2,5 кг, и состоит он из двухкилограммового бургера, примерно полкилограмма картофеля фри и трех соусов (но их есть необязательно). Кроме того, предлагается вода в неограниченном количестве. Если этот бургер будет съеден в одиночку за час, то за него не придется платить. В противном случае нужно будет заплатить 25 евро - стоимость вызова. В течение часа, пока проходит "испытание", покидать столик нельзя!

Хозяин заведения Эдгар Подзиньш рассказал, что в настоящее время вызов успешно преодолели 37 человек.

Порция фиш-энд-чипс (fish and chips) от ресторана Siļķītes un dillītes в Пиньки

Адрес: Jurmala Outlet Village, улица Яуна, 12, Пиньки, Бабитская волость.

Страница в Facebook тут.

Общий вес блюда - около 2,2 кг. Одна половина порции - филе рыбы в кляре, вторая - картофель фри. Если едоку удастся за 40 минут осилить порцию своими силами, тогда платит ресторан, в обратном случае - цена составит 25 евро.

Хотя технически этот вызов был объявлен в конце прошлого года, радости гурманов быстро закончились - из-за пандемии ресторан был временно закрыт. С возобновлением работы в июле предложение возвращается! ФОТО: Пресс-фото