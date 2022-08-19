Рената Литвинова показала, как выглядела в 1994 году

Рената Литвинова выложила в Instagram свою первую журнальную обложку. Артистка рассказала, что снимок был сделан в 1994 году, когда она снималась в своем дебютном фильме "Увлечения" у режиссера Киры Муратовой. Для Литвиновой эта съемка стала очень волнительным событием.

"Бабушка Фаина и мама Алиса как-то утром на завтраке коснулись меня взглядами без слов, но с уважением, и бабуля торжественно унесла его читать к себе в комнату - на отдельный "читательский диван" - был у нее такой", - подписала архивный снимок актриса.

Подписчики заметили, что дочь звезды Ульяна очень похожа на нее образца 1994 года.