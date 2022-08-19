Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в связи с бандой секс-торговцев

Пласидо Доминго попал под подозрение из-за телефонного звонка, на которой мужчина назначает встречу с целью сексуального контакта с женщиной по имени Мэнди через предполагаемую преступную сеть. Голос Доминго был опознан.

В другом отрывке Мэнди просит предполагаемого лидера преступной группировки Хуана Перковича отпраздновать то, что она смогла договориться с человеком, которого она называет Пласидо.

На прошлой неделе полиция провела более 50 рейдов против BA Group, в ходе которых было арестовано 19 человек. Группа использовала школу йоги в Буэнос-Айресе как прикрытие для торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, пишет издание NRP.

По сообщениям местных СМИ, власти конфисковали 37 объектов недвижимости и 13 автомобилей. Банду также обвиняют в причастности к нескольким преступным операциям, помимо предполагаемой торговли женщинами и несовершеннолетними.

Представители певца Пласидо Доминго пока не комментировали новые обвинения.

Ранее Доминго ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса в 2019 году после того, как более 20 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Представители Доминго решительно оспаривали обвинения. В апреле этого года он выступил в Буэнос-Айресе на благотворительном концерте в помощь Украине.