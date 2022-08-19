В беседе с "Осторожно Media" российский музыкант Юрий Шевчук прокомментировал ситуацию с отменами его концертов в РФ и допустил возможность выступлений за границей.
Шевчук о концертах в РФ и гастролях: "За рубеж зовут, думаем"
Юрий Шевчук заявил, что группа "ДДТ" пока не может давать концерты в России. Известно, что коллектив внесли в список запрещенных артистов, который распространяется среди концертных промоутеров.
Музыкант добавил, что он лично продолжит и дальше говорить о происходящем в мире "в песнях и на других платформах". Он не исключает
Кроме того, Шевчук допустил возможность того, что группа "ДДТ" будет давать концерты за рубежом.
"Бог его знает, нужно играть и продвигать идеи мира в России, не дают, за рубеж зовут, думаем", сказал он.
Ранее Советский суд Уфы признал лидера "ДДТ" виновным по делу о дискредитации ВС РФ и оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Протокол на музыканта составили за слова о родине со сцены во время выступления в Уфе в мае.
Напомним, музыкант публично выступил против военных действий РФ в Украине. Ранее в интервью Катерине Гордеевой Шевчук заявил, что не хочет уезжать из страны.
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