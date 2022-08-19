США допускают использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму

По его словам, США предоставили Украине вооружения для самообороны. "Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", - заявил он, добавив, что это не американская сторона выбирает цели для применения оружия.

Чиновник уточнил, что считает, что Крым - это Украина.

Такое же мнение высказал и бывший посол США в НАТО Курт Волкер, занимавший пост специального представителя по Украине в администрации Дональда Трампа.

"Нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них вокруг Киева или в Херсоне или на востоке Украины", - сказал он.

Москва в свою очередь не принимает тезис о "самообороне" Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму?", - сказал политик. Он добавил, что эскалация конфликта происходит с подачи и при поощрении США и НАТО.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. 16 августа в селе Майское Джанкойского района Крыма взорвался склад боеприпасов, а поселке Гвардейское, по данным местных жителей, произошло несколько взрывов на военном аэродроме. 18 августа власти Крыма сообщили, что в Керчи сработала система ПВО, а в районе аэродрома Бельбек под Севастополем сбили беспилотник.

В ближайшие два-три месяца на военных объектах РФ в Крыму могут быть новые взрывы, ранее заявил в интервью газете Guardian советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.