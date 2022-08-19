В каких случаях украинцам отказывают в пособиях?

Наталья, пожелавшая остаться анонимной в разговоре с LTV, является беженкой пенсионного возраста с юго-востока Украины. В настоящее время она живет в одной квартире с двумя другими украинками. Она находится в Латвии более трех месяцев. По прибытии в Латвию женщина зарегистрировалась в центре помощи украинским беженцам на улице Калькю в Риге. Ей было назначено единовременное кризисное пособие в размере 272 евро и гарантированное пособие по минимальному доходу в размере 109 евро в месяц.

Однако, пробыв три месяца в Латвии, ей пришлось снова обращаться в социальную службу и перерегистрироваться.

Если украинские граждане находятся в Латвии более трех месяцев, их доход оценивается до получения пособия.

Пособие Наталье не продлили, потому что одна из женщин, с которыми она живет, работает и получает зарплату. Все три женщины в глазах социальной службы находятся в одном домохозяйстве.

Рижская дума пояснила, что при оценке дохода человека через три месяца важно понимать, к кому относится договор аренды. Если он относится ко всем трем арендаторам, то они автоматически считаются одним домохозяйством. Если один из них получает даже минимальную заработную плату, пособия не выплачиваются.

В Министерстве благосостояния признали, что ситуацию можно оценивать более детально, но даже несмотря на вопрос с квартирой, Наталья все равно не может претендовать на пособие по гарантированному прожиточному минимуму, так как получает украинскую пенсию - около 160 евро в месяц. Это ее деньги на проживание на месяц.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке