Видео ⟩ Безбашенная забава рижской молодежи закончилась серьезным столкновением

На опубликованном в соцсетях видео видно, как молодой человек на скутере пытается тянуть за собой двух других молодых людей в небольшой тележке для покупок.

Сразу после того, как водитель скутера начинает движение, тележка отклоняется от траектории. В этот момент им навстречу едет другой мотороллер, водитель которого оказывается не в силах вовремя среагировать и сбивает тележку.

Видео: Несчастный случай на молодежном мероприятии (Внимание: звучит ненормативная лексика!)

О нарушениях или несчастных случаях на подобных мероприятиях в Латвии уже сообщалось ранее.

В сентябре прошлого года на парковке в Огре произошло несогласованное мероприятие, на котором были нарушены ковид-ограничения. В мероприятии приняли участие несколько автолюбителей, однако для одного из них мероприятие закончилось основательно поврежденной машиной.