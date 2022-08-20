Вечером в пятницу, 19 августа, на парковке торгового центра Sāga в Риге прошло мероприятие Need more sound, собравшее большое количество молодежи. С некоторыми из них во время мероприятия произошел несчастный случай.
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Видео ⟩ Безбашенная забава рижской молодежи закончилась серьезным столкновением
На опубликованном в соцсетях видео видно, как молодой человек на скутере пытается тянуть за собой двух других молодых людей в небольшой тележке для покупок.
Сразу после того, как водитель скутера начинает движение, тележка отклоняется от траектории. В этот момент им навстречу едет другой мотороллер, водитель которого оказывается не в силах вовремя среагировать и сбивает тележку.
Видео: Несчастный случай на молодежном мероприятии (Внимание: звучит ненормативная лексика!)
О нарушениях или несчастных случаях на подобных мероприятиях в Латвии уже сообщалось ранее.
В сентябре прошлого года на парковке в Огре произошло несогласованное мероприятие, на котором были нарушены ковид-ограничения. В мероприятии приняли участие несколько автолюбителей, однако для одного из них мероприятие закончилось основательно поврежденной машиной.
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