Навальный к годовщине отравления: Уголовного дела так и нет

"Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился", - написал политик. Как он далее отмечает, несмотря на то, что "установлены почти все непосредственные участники группы убийц", причем "все они - сотрудники ФСБ", уголовное дело по факту преступления так и не возбуждено, официального расследования не было.

"До сих пор я так и не понял, в чем заключается позиция официальных лиц России: Навального не травили "Новичком", он впал в кому сам по себе, или Навального отравили "Новичком", но не мы, а западные спецслужбы в целях провокации. Чиновники, начиная с самого высшего уровня - с Путина, строго придерживаются одновременно обеих этих версий", - указывает Алексей Навальный.

Об отравлениях Быкова и Кара-Мурзы