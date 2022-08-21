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Постпред РФ вызван в МИД Австрии из-за скандальных высказываний

Deutsche Welle Наталия Королева
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Постпред РФ вызван в МИД Австрии из-за скандальных высказываний
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МИД Австрии
МИД Австрии Фото: Willfried Gredler-Oxenbauer/picturedesk.com/picture alliance

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вызван в воскресенье, 21 августа, в министерство иностранных дел Австрии в связи со скандальным высказыванием, допущенным им в Twitter. "Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию по отношению к подобного рода подстрекательским заявлениям", - указало австрийское внешнеполитическое ведомство в Twitter. "Мы возмущены бесчеловечными заявлениями постпреда России", - добавили в МИД Австрии.

Реакция МИД Украины на скандальный твит

Российский дипломат несколькими часами ранее опубликовал в сети микроблогов короткий твит на английском языке: "Никакой пощады украинцам". Через некоторое время сообщение было удалено.

В свою очередь пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал дипломатов в Вене объявить бойкот Ульянову, а власти Австрии - выслать его из страны. "Представитель России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида не должен быть терпим. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а принимающую страну, Австрию, объявить его персоной нон грата", - написал спикер украинского МИДа в Twitter.

Объяснения Ульянова

В ответ на критику и обвинения в призывах к геноциду Ульянов возмутился и объяснил свой шаг реакцией на пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава украинского государства выразил благодарность США за военную поддержку, оказываемую его стране.

По словам постпреда РФ, "отвергая дипломатические усилия" (урегулирования конфликта с Россией. - Ред.) и "концентрируясь исключительно на накоплении западных вооружений", украинские власти якобы "не заботятся о собственном населении" - и именно поэтому Ульянов якобы опубликовал свой твит.

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