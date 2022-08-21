Постпред РФ вызван в МИД Австрии из-за скандальных высказываний

Реакция МИД Украины на скандальный твит

Российский дипломат несколькими часами ранее опубликовал в сети микроблогов короткий твит на английском языке: "Никакой пощады украинцам". Через некоторое время сообщение было удалено.

В свою очередь пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал дипломатов в Вене объявить бойкот Ульянову, а власти Австрии - выслать его из страны. "Представитель России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида не должен быть терпим. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а принимающую страну, Австрию, объявить его персоной нон грата", - написал спикер украинского МИДа в Twitter.

Объяснения Ульянова

В ответ на критику и обвинения в призывах к геноциду Ульянов возмутился и объяснил свой шаг реакцией на пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава украинского государства выразил благодарность США за военную поддержку, оказываемую его стране.