Реакция на убийство Дарьи Дугиной: удар по "русскому миру" или предтеча новой волны террора?

"Дугин, вопреки тому, что принято считать на Западе, не является сколько-то значимой фигурой. Этот карикатурный фофыст-псевдоинтеллектуал, безусловно, не является частью системы принятия решений, или, тем более, "серым кардиналом" Кремля. Сила Кремля, вообще, не в идеологии, а в ее отсутствии", - написал Волков.

Кто убил?

Множество деятелей "русского мира", начиная с главы ДНР Дениса Пушилина, не задумываясь и не утруждая себя поиском доказательств, сразу обвинили во взрыве автомобиля Дугиной украинцев или некие связанные с ними силы.

Член Общественной палаты Екатерина Мизулина по этому поводу, например, призвала "очистить" Киев, Одессу и другие украинские города.

"...Это звенья одной цепи и системная работа против тех, кто последовательно выступает за идею русского мира и поддерживает проведение спецоперации. Ответом на этот вызов врага в самом центре нашей страны может быть только скорейшее очищение от террористов и убийц Киева, Николаева, Харькова, Одессы и других русских городов", - написала дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Иные высказываются более осторожно, но тоже намекают на врагов "русского мира".