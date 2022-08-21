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Видео ⟩ В Индии в результате сильных ливней обрушился мост

rus.tvnet.lv
В Индии в результате сильных ливней обрушился мост
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В Индии в результате сильных ливней обрушился мост
В Индии в результате сильных ливней обрушился мост Фото: ANI/via REUTERS

Ливни в индийском округе Кангра привели к обрушению моста, в результате чего погибли минимум два человека, сообщает ВВС.

New Delhi Television Ltd (NDTV) уточняет, что разрушена была конструкция железнодорожного моста.

В свою очередь агентство Reuters информирует, что в течение последних трех дней в результате наводнений и ливней на севере и востоке Индии погибли минимум 50 человек.

Как сообщает NDTV, из-за сильных ливней в трех округах закрыты школы. В свою очередь метеорологи призвали местных жителей и туристов не приближаться к рекам. Из-за ливней объявлено предупреждение о возможных оползнях.

Видео: Последствия ливней в Индии

 

 

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