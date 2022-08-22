Еще четыре судна с сельхозпродукцией покинули Украину

Два корабля отправились из Черноморска, один из Одессы и один из порта Южный.

Вместе с этими четырьмя судами общее количество кораблей, вышедших из украинских портов с момента заключения соглашения о разблокировании портов 22 июля, по оценкам СМИ, достигло 31.

Одно судно везет в южнокорейский порт Кунсан 14 000 тонн сахарной свеклы, два корабля везут в общей сложности 9300 тонн растительного масла, еще одно судно везет 10 000 тонн пшеницы.

В воскресенье, 21 августа, в Турции проинспектированы пять судов. Четыре из них были пустыми и отправились в Украину за грузом, а один уже прибыл с грузом сельхозпродукции из Украины.

В ночь на воскресенье Россия вновь обстреляла Одессу и повредила агропредприятие, тем самым нарушив в том числе соглашение об экспорте украинского зерна, сообщила военно-гражданская администрация Одесской области.