Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что убийство Дарьи Платоновой (Дугиной) совершила некая "Национальная республиканская армия".
Бывший депутат Госдумы: Дарью Дугину убили партизаны из "Национальной республиканской армии"
Илья Пономарев сообщил, что "эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована "Национальной республиканской армией". Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса "Роспартизан", который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест".
Далее Пономарев зачитал манифест организации, который сводился к объявлению террора против всех россиян, имеющих отношение к власти.
Кроме того, Пономарев уточнил, что вышедшие на связь партизаны рассчитывали, что в машине будет не только Дарья Дугина, но и ее отец. По словам оппозиционера, неслучайна и дата, выбранная для подрыва машины, - "ровно год назад Дугин написал твит о том, что нужно убивать".
Что это за армия и откуда она взялась - пока неизвестно. При этом отметим, что бывший депутат не привел доказательств существования партизан, которые устраивают теракты.
В свою очередь МИД России заявил, что если правоохранительные органы докажут причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, можно говорить о политике государственного терроризма, написала в Telegram спикер российского МИД Мария Захарова.
Напомним, что трагедия произошла в субботу вечером, 20 августа, примерно в 25 километрах от Московской кольцевой автодороги.
Автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 29-летняя Дарья Дугина, взорвался на ходу, въехал в ограждение и сгорел. Дарья погибла на месте, обломки внедорожника разбросало по всей дороге. Александр Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией.
Илья Пономарев был депутатом Госдумы России до 10 июня 2016 года. В мае 2019 года президент Петр Порошенко предоставил Пономареву гражданство Украины. Пономарев был единственным российским депутатом, который голосовал против "присоединения" Крыма к РФ в марте 2014 года.
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