Бывший депутат Госдумы: Дарью Дугину убили партизаны из "Национальной республиканской армии"

Илья Пономарев сообщил, что "эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована "Национальной республиканской армией". Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса "Роспартизан", который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест".

Далее Пономарев зачитал манифест организации, который сводился к объявлению террора против всех россиян, имеющих отношение к власти.

Кроме того, Пономарев уточнил, что вышедшие на связь партизаны рассчитывали, что в машине будет не только Дарья Дугина, но и ее отец. По словам оппозиционера, неслучайна и дата, выбранная для подрыва машины, - "ровно год назад Дугин написал твит о том, что нужно убивать".

Что это за армия и откуда она взялась - пока неизвестно. При этом отметим, что бывший депутат не привел доказательств существования партизан, которые устраивают теракты.