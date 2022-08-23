Почему сладкое лучше есть в конце - на десерт?

Дело в том, что углеводы при попадании в кровь, вызывают резкий скачок уровня глюкозы. Этот скачок приводит сразу к нескольким неприятным последствиям:

Поднимается уровень гормона голода грелина. Он вырабатывается после того, как уровень сахара снова падает. Из-за этого человек постоянно хочет есть, не чувствует насыщения и потребляет больше калорий, чем нужно. Запускается процесс гликации - когда сахар вступает в реакцию с коллагеном, из-за чего его волокна теряют упругость и проще разрушаются. В свою очередь, коллагена становится меньше. А чем его меньше в организме - тем быстрее появляются морщины. Могут появиться различные хронические заболевания. В том числе болезни сердца и диабет.

Однако отказываться от углеводов вовсе не обязательно, пишет издание. Эксперты рекомендуют просто есть их последними - сладкие закуски вовсе лучше оставить на десерт.

Издание отмечает, что углеводы никогда не должны потребляться отдельно от клетчатки, белков и жиров. Каждый прием пищи (даже завтрак) обязательно должен включать в себя все четыре составляющие. Порядок такой: клетчатка, белок, полезные жиры, углеводы. Так, к тому моменту, как сахар попадет в кровь, процесс пищеварения уже будет запущен, в организме будет достаточно других веществ, которые предотвратят скачок инсулина.

В свою очередь, специалисты едины во мнении о раздельном питании: его польза современной наукой не доказана. Такая диета может подойти некоторым людям для похудения или упорядочения питания, но практиковать его лучше после консультации с врачом. Это важно, потому что у раздельного питания много противопоказаний, пишет издание "Горящая изба". Организм умеет переваривать белки, жиры и углеводы одновременно!