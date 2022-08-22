Отстраненному от власти премьеру Пакистана предъявили обвинение по закону о терроризме

После того, как стало известно о расследовании против экс-премьера, сотни его сторонников собрались у его дома в Исламабаде Они пригрозили захватить столицу, если полиция попытается его задержать. Полицейские заявили, что прибыли туда не для ареста бывшего премьера, а для поддержания порядка.

Хан был отстранен от власти в апреле в результате вотума недоверия. С тех пор он ездит по стране и призывает к новым выборам, резко критикуя правительство и армию. В субботу орган по регулированию СМИ объявил, что телеканалам будет запрещено транслировать его выступления в прямом эфире. По мнению регулятора, экс-премьер допускает высказывания против государственных учреждений, разжигающие ненависть.

Бывший премьер считает, что правительство занимается цензурой. "Какое преступление совершил Имран Хан? Я никогда не приму эту шайку воров", - сказал он своим сторонникам в воскресенье на одном из своих митингов.

Несмотря на вотум недоверия, Хан продолжает пользоваться поддержкой многих пакистанских избирателей. В июле его партия получила контроль над законодательным собранием в Пенджабе. Наблюдатели усмотрели в этой победе сигнал, что Хан может рассчитывать на успех на досрочных выборах в стране, которых он добивается.

Перед тем, как стать премьером в 2018 году, Хан обещал победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса. Он неоднократно говорил, что для его отстранения от власти оппозиционные партии сотрудничали с другими государствами. В частности, он утверждал, что от него пытаются избавиться власти США , которым якобы не нравится его дружба с Россией и Китаем. В Вашингтоне отвергали эти подозрения.

Имран Хан и Владимир Путин в Москве 24 февраля Фото: Reuters

Хан поддерживал тесные связи с Россией. Он приехал с визитом в Москву 23 февраля, когда отношения России со странами Запада уже были довольно сильно накалены на фоне ситуации вокруг Украины. При этом второй день его поездки в российскую столицу пришелся на начало полномасштабного вторжения российских войск в Украину и обстрелов украинских городов.

Хан критиковал администрацию президента США Джорджа Буша-младшего за объявленную той "войну против террора".