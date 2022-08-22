ФСБ: убийство Дарьи Дугиной организовали украинские спецслужбы

По мнению следователей, автомобиль, в котором погибла дочь Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина, взорвали дистанционно.

"Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение", - уточнили в правоохранительных органах.

В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины. А исполнителем убийства в ФСБ называют 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. По версии следствия, она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дугина.

Вовк следила за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, на котором трижды меняли номера. Были использованы номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.

В день убийства Вовк с дочерью приехала на фестиваль "Традиция", совершила управляемый взрыв машины Дугиной и уехала в Эстонию через Псков, заявили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она поздно вечером уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.

Было выдвинуто множество версий. Так, версию о причастности Украины к убийству высказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны в причастности к взрыву. В свою очередь бывший депутат Госдумы Илья Пономаренко рассказал о том, что теракт совершила новая подпольная группировка.