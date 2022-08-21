Автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", взорвался на подмосковной трассе. Женщина погибла на месте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Что известно
Трагедия произошла в субботу вечером на Можайском шоссе в районе посёлка Большие Вязёмы, примерно в 25 километрах от Московской кольцевой автодороги.
Автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 29-летняя Дарья Дугина, взорвался на ходу, въехал в ограждение и сгорел. Дарья погибла на месте, обломки внедорожника разбросало по всей дороге.
Пресс-служба Следственного комитета России в воскресенье объявила, что убийство Дарьи Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер. Следствие установило, что взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля под сиденьем водителя.
Разные публичные фигуры и пользователи соцсетей сразу после происшествия предположили, что целью покушения мог быть сам Александр Дугин.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Александр Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией.
Как написал телеграм-канал "112", именно там, на парковке около усадьбы, в автомобиль могло быть заложено взрывное устройство.
Дарья и её отец Александр Дугин за несколько часов до трагедии. pic.twitter.com/b6Z8gJpePy— Vasilisa (@Vasilisa_2_0) August 20, 2022
По словам очевидцев, Дугин с дочерью планировали возвращаться в Москву вместе, но в последний момент планы изменились и Дугин поехал на другой машине.
Он ехал следом и одним из первых оказался на месте взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь.
Allegedly Dugin at the location where his daughter was assassinated. pic.twitter.com/2dHo6T4I27— Dmitri (@wartranslated) August 20, 2022
Писатель Захар Прилепин, который также участвовал в фестивале "Традиция", в своем тексте для RT, в частности, перечислил людей, которые находились на парковке вместе с Дугиными.
"Вчера вечером с фестиваля, с той же общей стоянки, уезжали: соорганизатор фестиваля, давний друг Донбасса и его ополченских командиров Эдуард Бояков вместе со всей своей семьёй; наш друг и брат все эти годы Алексей Джанго Поддубный со своей семьёй; наш друг и брат Дмитрий Ревякин со своей семьёй и командой; скрипач Пётр Лундстрем со своей семьёй…Были бойцы, ополченцы, донецкие и луганские резервисты. И было огромное количество детей. Там у всех машины стояли рядом, и все двигались в общей пробке домой. Даша выехала на считаные минуты раньше общего потока", - написал Прилепин.
Александр Дугин известен как философ и консервативный публицист, один из распространителей идеологии "русского мира" и неоевразийства - концепций доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения российского влияния на территории евразийского континента. В течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному самоутверждению на мировой арене.
Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.
В 2014 году Дугин отметился резкими антиукраинскими заявлениями. В частности, комментируя трагические события в Одессе 2 мая, призвал "убивать, убивать и убивать". Он решительно поддержал нападение России на Украину и в своем недавнем посте потребовал от российских элит открыто определиться по этому вопросу.
"Я думаю все высокопоставленные чиновники России должны открыто высказать свое отношение к СВО. Или покинуть пост. Некоторые что-то подозрительно молчат. И мы волей-неволей начинаем интерпретировать их молчание по-своему. Не вводите нас в искушение, произнесите отчетливо и громко лишь одну букву Z. Или честно уйдите с глаз", - написал Дугин.
С 2014 года Дугин внесён в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года - и в санкционные списки США и Канады за предполагаемую причастность к российской аннексии Крыма.
❗️Под Москвой взорвали джип дочери главного идеолога "русского мира" в Росиии Александра Дугина— Вячеслав Сикора (@SIKORA_slava) August 20, 2022
Взрыв произошёл на Можайском шоссе. По предварительным данным, Дарья Дугина находилась в машине и погибла на месте. pic.twitter.com/T3EmSFVXkQ
Его дочь Дарья полностью поддерживала отцовскую идеологию и была его правой рукой. Вместе с ним она выступала с лекциями по философии и политологии, работала политическим обозревателем основанного Дугиным "Международного евразийского движения", писала политические статьи для прокремлевских RT и "Царьграда" под псевдонимом Дарья Платонова.
Власти США и Великобритании обвинили ее в распространении дезинформации и тоже внесли в санкционные списки.
В мае этого года Дарья Дугина назвала войну в Украине "столкновением цивилизаций" и выразила гордость тем фактом, что и она, и ее отец попали под санкции Запада.
Версии и реакция
О том, кто заложил бомбу под автомобиль Дугиной, пока ничего доподлинно не известно. Некоторые российские и пророссийские деятели тут же обвинили украинцев, советник президента Украины эти обвинения решительно отмел.
Глава так называемой ДНР, контролирующей часть Донецкой области на востоке Украины, Денис Пушилин одним из первых отреагировал на известие о гибели Дарьи Дугиной, заявив, что она стала жертвой украинских диверсантов, которые хотели взорвать ее отца.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк категорически заявил, что украинская сторона не причастна к взрыву.
"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал Подоляк в эфире телемарафона украинских каналов.
По его мнению, это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри России.
Представитель Офиса украинского президента прогнозирует, что этот инцидент будет использован российскими властями для радикализации внутреннего идеологического пространства.
Об этом может свидетельствовать также реакция на происшествие прокремлевских журналистов.
Глава RT Маргарита Симоньян написала в своем "Твиттере" о смерти Дарьи Дугиной, призывая наносить удары по "центрам принятия решений".
"Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, все эти мундепы, блогерки и активисты, должны быть арестованы. Время выносить мусор", - написала Симоньян.
Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, все эти мундепы, блогерки и активисты, должны быть арестованы.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 21, 2022
Время выносить мусор.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал раскрытие преступления "делом чести"
"Варварское убийство Дарьи Платоновой - это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира", - написал Слуцкий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале также написала, что ждет результатов расследования..
"Если подтвердится украинский след, - а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, - то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", - написала Захарова в своем телеграм-канале.