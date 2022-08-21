Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Что известно

Власти США и Великобритании обвинили ее в распространении дезинформации и тоже внесли в санкционные списки.

В мае этого года Дарья Дугина назвала войну в Украине "столкновением цивилизаций" и выразила гордость тем фактом, что и она, и ее отец попали под санкции Запада.

Версии и реакция

О том, кто заложил бомбу под автомобиль Дугиной, пока ничего доподлинно не известно. Некоторые российские и пророссийские деятели тут же обвинили украинцев, советник президента Украины эти обвинения решительно отмел.

Глава так называемой ДНР, контролирующей часть Донецкой области на востоке Украины, Денис Пушилин одним из первых отреагировал на известие о гибели Дарьи Дугиной, заявив, что она стала жертвой украинских диверсантов, которые хотели взорвать ее отца.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк категорически заявил, что украинская сторона не причастна к взрыву.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал Подоляк в эфире телемарафона украинских каналов.

По его мнению, это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри России.

Представитель Офиса украинского президента прогнозирует, что этот инцидент будет использован российскими властями для радикализации внутреннего идеологического пространства.

Об этом может свидетельствовать также реакция на происшествие прокремлевских журналистов.