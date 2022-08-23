Левитс примет участие в международном саммите Крымской платформы

Во вторник, в первую годовщину Международной Крымской платформы, президент Украины Владимир Зеленский проведет виртуальный саммит, на котором соберутся главы государств и правительств мира, представители международных организаций, чтобы совместными усилиями дать коллективный ответ на оккупацию Кремлем Крыма и развязанную войну против Украины.

Как говорится на сайте crimea-platform.org, Крымская платформа - это новый предложенный Украиной международный формат консультаций и координации. Цель платформы - повысить эффективность международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма и растущие угрозы безопасности.

Кроме того, Крымская платформа предназначена для усиления международного давления на Кремль, предотвращения дальнейших нарушений в области прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также для достижения главной цели - деоккупации Крыма и его мирного присоединения к Украине.