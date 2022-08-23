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Левитс примет участие в международном саммите Крымской платформы

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс примет участие в международном саммите Крымской платформы
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Президент Латвии Эгил Левитс
Президент Латвии Эгил Левитс Фото: Edijs Pālens/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс сегодня в 14:30 в режиме прямой трансляции примет участие и выступит перед собравшимися на втором саммите Международной Крымской платформы, сообщили в канцелярии президента.

Во вторник, в первую годовщину Международной Крымской платформы, президент Украины Владимир Зеленский проведет виртуальный саммит, на котором соберутся главы государств и правительств мира, представители международных организаций, чтобы совместными усилиями дать коллективный ответ на оккупацию Кремлем Крыма и развязанную войну против Украины.

Как говорится на сайте crimea-platform.org, Крымская платформа - это новый предложенный Украиной международный формат консультаций и координации. Цель платформы - повысить эффективность международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма и растущие угрозы безопасности.

Кроме того, Крымская платформа предназначена для усиления международного давления на Кремль, предотвращения дальнейших нарушений в области прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также для достижения главной цели - деоккупации Крыма и его мирного присоединения к Украине.

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