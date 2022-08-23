Советуют эксперты ⟩ Что делать уже сейчас, чтобы снизить денежные риски в будущем?

Я могу привести данные опроса по финансовой грамотности, проведенного среди жителей Эстонии в 2019 году, в опросе участвовало более тысячи человек. Если основной источник дохода прервется, ответили 10% респондентов, им хватит средств только на неделю. У 17% респондентов буфера хватило бы на месяц. 25% респондентов смогли бы жить без источника дохода в течение трех месяцев. У 16% ответивших хватило бы финансовых средств на 3-6 месяцев, и только 23% респондентов смогут прожить без основного источника дохода более чем 6 месяцев. То есть почти четверть населения Эстонии не имеет буфера, который помог бы на случай непредвиденных расходов и/или потери работы, что также делает их уязвимыми в преддверии осени.

Министерство финансов каждые четыре года проводит исследования финансовой грамотности населения, Банк Эстонии также заказывает тематический мониторинг. Результаты показывают, что осведомленность населения на самом деле довольно хорошая - по сравнению с другими странами мы, скорее, находимся в верхней части таблицы. Уровень финансовой грамотности также растет из года в год, но мы видим, что изменения требуют времени. Проблема в применении знаний на практике: хоть и есть понимание, что все доходы не должны тратиться, люди все еще живут от зарплаты до зарплаты. Также есть очень большое количество людей, которые имеют долги и не могут их вовремя погасить. Третьим компонентом финансовой грамотности являются внутренние установки, по которым мы видим, что молодые люди больше верят в свои силы. Они уверены, что могут последовательно и целенаправленно увеличивать свое финансовое благополучие, поскольку у них больше знаний и практики.