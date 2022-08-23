Впервые с 2019 года: сегодня состоится выездное заседание правительства

Правительство решило провести такое заседание с учетом геополитической ситуации, когда соседние с Латвией страны Россия и Беларусь проводят агрессивную политику и продолжают войну против Украины. Встреча предназначена для рассмотрения текущих и будущих вопросов развития региона.

В заседании правительства в Лудзе примут участие председатель Лудзенской краевой думы и председатель совета Латгальского региона планирования, также приглашены главы других самоуправлений Латгале. Госсекретари министерств, отраслевые эксперты, социальных партнеры правительства, депутаты латгальских самоуправлений присоединятся к заседанию дистанционно.

Начало выездного заседания правительства - в 11:00. Заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте Кабинета министров.

Предыдущее выездное заседание правительства состоялось 12 ноября 2019 года в Алуксне, а во время пандемии Covid-19 таких заседаний не проводилось.