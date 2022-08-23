Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре Останкино. Фото

Малофеев сказал, что Дугина "была воином" и "погибла не зря", потому что "с кровью наших мучеников мы становимся сильнее". "Благодаря этой безвременной кончине нашей дорогой и любимой Даши мы обязательно победим в этой войне [в Украине]", - цитирует бизнесмена журналист Александр Черных.

В Москве в телецентре «Останкино» идет прощание с Дарьей Дугиной.



Введены усиленные меры безопасности. Чтобы попасть в зал, нужно пройти три пункта охраны.

У гроба, помимо родителей погибшей, также находится бизнесмен Константин Малофеев — основатель медиагруппы «Царьград» pic.twitter.com/knmZZfGU0X — Холод (@holodmedia) August 23, 2022

Среди пришедших на церемонию прощания заметили также петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" и владельцем "ЧВК Вагнера", участвующей в боевых действиях в Украине (Пригожин отрицал свою причастность к этой частной военной компании и судился в связи с этим с журналистами).

Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Президент России Владимир Путин на церемонию не приехал. Накануне он подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.

Соболезнования от лица Путина, в которых Дугина называется "светлым, талантливым человеком", зачитал его представитель Игорь Щеголев.

"Мы видим, чем заканчивается отмена культуры. Она заканчивается убийством и уничтожением", - добавил Щеголев от себя (цитата по Черных).

Фото: EPA/TASS

Дугина погибла при взрыве автомобиля вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово.

Менее чем через двое суток после ее смерти ФСБ заявила, что убийство раскрыто и в нем виновны украинские спецслужбы. Представители властей Украины отрицают причастность к смерти дочери Дугина.

"Российская пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве автомобиля пропагандистки Дугиной "назначены" украинка и ее 12-летний ребенок", - писал накануне в "Твиттере" помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы не работаем таким образом", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя обвинения ФСБ в адрес украинских спецслужб.