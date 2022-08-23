Министр обороны России Сергей Шойгу перестал быть фаворитом президента Владимира Путина, когда не удалось быстро захватить Украину, сообщает независимое российское интернет-издание "Важные истории", ссылаясь на близкие источники генерального штаба России.
Источники: министр Шойгу больше не фаворит Путина
Как рассказали изданию собеседники, до войны Шойгу обещал Путину решить вопрос захвата Украины быстро и только силами срочников.
"Как мы теперь понимаем, обещание он не сдержал", - сообщает издание.
Люди рассказывают, что о реальном положении вещей Путин начал узнавать вместе с появлением проблем, которые больше нельзя было скрыть.
В результате, когда российской армии пришлось отступить от Киевской области, Путин некоторое время пытался лично руководить войсками, но вскоре махнул на это рукой.
С генералами, ответственными за войну, Путин начал общаться напрямую, в обход Шойгу.
Решения о назначении на важные должности в министерстве сейчас принимаются, не принимая во внимание мнение Шойгу, указали источники близкие к генеральному штабу.
Шойгу страшно оппонировать Путину, даже если отдельные решения президента руководство армии считает странными.
Так было, когда Путин запретил в Украине бомбить мосты, а также в связи с его нежеланием объявить мобилизацию.
В то же время, если верить источникам, Шойгу тратит сотни тысяч рублей на общественную активность. Министр пытается убедить Путина в неизбежности мобилизации и освободиться от ответственности за провал быстрого нападения.
При этом источники издания уверены - в ближайшее время отставка Шойгу не предполагается.
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