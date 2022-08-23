Источники: министр Шойгу больше не фаворит Путина

Как рассказали изданию собеседники, до войны Шойгу обещал Путину решить вопрос захвата Украины быстро и только силами срочников.

"Как мы теперь понимаем, обещание он не сдержал", - сообщает издание.

Люди рассказывают, что о реальном положении вещей Путин начал узнавать вместе с появлением проблем, которые больше нельзя было скрыть.

В результате, когда российской армии пришлось отступить от Киевской области, Путин некоторое время пытался лично руководить войсками, но вскоре махнул на это рукой.

С генералами, ответственными за войну, Путин начал общаться напрямую, в обход Шойгу.

Решения о назначении на важные должности в министерстве сейчас принимаются, не принимая во внимание мнение Шойгу, указали источники близкие к генеральному штабу.

Шойгу страшно оппонировать Путину, даже если отдельные решения президента руководство армии считает странными.

Так было, когда Путин запретил в Украине бомбить мосты, а также в связи с его нежеланием объявить мобилизацию.

В то же время, если верить источникам, Шойгу тратит сотни тысяч рублей на общественную активность. Министр пытается убедить Путина в неизбежности мобилизации и освободиться от ответственности за провал быстрого нападения.

При этом источники издания уверены - в ближайшее время отставка Шойгу не предполагается.