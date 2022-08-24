Ургант впервые появился в эфире Первого канала после начала войны

20 августа в эфире Первого канала показали документальный фильм "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий". Фильм был приурочен к 85-летию режиссера, а сами съемки проходили в 2022 году в России, Италии и Германии.

В картине рассказана история становления режиссера, в том числе его взаимоотношений с Андреем Тарковским, приоткрыта его личная жизнь и показаны философские взгляды юбиляра.

В рамках фильма Иван Ургант высказывает свое мнение о режиссере в мини-интервью.

В документальном фильме также снялись Юлия Высоцкая, Никита Михалков, Надежда Михалкова, Николай Бурляев, Егор Кончаловский.

Как сообщалось ранее, шоу "Вечерний Ургант" было снято с эфира Первого канала после начала войны в Украине.

Многие СМИ писали, что ведущий покинул Россию и распродает свое имущество.

Кроме того, Ургант отметился ярким постом в Telegram, где высмеял требование патриотической общественной организации уволить его с Первого канала.



