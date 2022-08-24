На прошлой неделе в Адажи произошел инцидент, когда местный житель Каспар, разозленный шумом мопедов посреди ночи, решил физически наказать подростка, управлявшего транспортным средством. Передача Degpunktā сообщает, что через несколько дней подросток вернулся, но на этот раз с большим количеством друзей.
Конфликт в Адажи: мужчина рассказал, за что напал на подростка на мотороллере
Полиция инициировала несколько административных процессов в связи с инцидентом. В отношении Каспара ведется расследование в связи с причинением телесных повреждений шестнадцатилетнему водителю мотороллера.
Мужчина рассказал передаче, что до того, как конфликт перерос в избиение, он боролся за порядок в районе, обращаясь как в Адажское самоуправление, так и в полицию Рижского региона, но это не привело к успеху. Отец шестерых детей готов рассказать свою версию случившегося и объяснить, что толкнуло его на столь резкий поступок.
Каспар говорит, что посреди ночи - по данным полиции, около 3:45 - мотороллер проехал туда и обратно не менее четырех раз с оглушительным шумом, в результате чего его маленькая дочь проснулась и начала истерически плакать. Семья физически и эмоционально разбита, потому что им приходится слышать этот шум каждую ночь.
"Было ясно, что это будет продолжаться, поэтому я перешел улицу с поднятой рукой, но водитель не смог справиться с управлением, и они вдвоем съехали в кювет", - говорит Каспарс.
По его словам, выяснилось, что у шестнадцатилетнего подростка нет водительских прав и сам мотороллер не его. И водитель, и родители 15-летнего подростка будут оштрафованы за то, что не присматривали за ребенком ночью.
Когда родители детей прибыли на место происшествия, Каспар извинился перед матерью мальчика за физическое нападение.
Однако, по его словам, матери было все равно, чем занимается ее ребенок и где он находится, главное - чтобы возвращался домой целым и невредимым.
Через несколько дней молодые люди вернулись, но на этот раз в большем количестве и совсем с другой целью. Неизвестно, сколько точно человек собралось у дома Каспара, чтобы выразить свое отношение к инциденту. Они приехали на машинах и мотороллерах. По словам Каспара, там было около 200 человек.
Участники акции действовали очень осторожно, то есть никто из них не делал ничего противозаконного, по мнению полиции.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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