Конфликт в Адажи: мужчина рассказал, за что напал на подростка на мотороллере

Полиция инициировала несколько административных процессов в связи с инцидентом. В отношении Каспара ведется расследование в связи с причинением телесных повреждений шестнадцатилетнему водителю мотороллера.

Мужчина рассказал передаче, что до того, как конфликт перерос в избиение, он боролся за порядок в районе, обращаясь как в Адажское самоуправление, так и в полицию Рижского региона, но это не привело к успеху. Отец шестерых детей готов рассказать свою версию случившегося и объяснить, что толкнуло его на столь резкий поступок.

Каспар говорит, что посреди ночи - по данным полиции, около 3:45 - мотороллер проехал туда и обратно не менее четырех раз с оглушительным шумом, в результате чего его маленькая дочь проснулась и начала истерически плакать. Семья физически и эмоционально разбита, потому что им приходится слышать этот шум каждую ночь.

"Было ясно, что это будет продолжаться, поэтому я перешел улицу с поднятой рукой, но водитель не смог справиться с управлением, и они вдвоем съехали в кювет", - говорит Каспарс.