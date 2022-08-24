В прошлую пятницу 36-летний мужчина из Риги погиб, переходя регулируемый пешеходный переход на улице Маскавас, когда водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения не снизил скорость при приближении к переходу, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ "Отлетел на 20-30 метров вперед": в Кенгарагсе пьяный водитель насмерть сбил мужчину
Андрей Шмелов погиб пару дней назад в Кенгарагсе, на улице Маскавас. Мужчина был талантливым барабанщиком, работал с несколькими коллективами, а также музицировал в спектаклях в Рижском русском театре им. Михаила Чехова. Через месяц, 22 сентября, Андрею исполнилось бы 37 лет, но его жизнь оборвал пьяный водитель. В роковой вечер музыканта сопровождал его друг детства, которого тоже зовут Андрей.
Автомобиль BMW ехал по автобусной полосе, но водитель не учел, что впереди находится регулируемый пешеходный переход. Друг барабанщика инстинктивно прыгнул вперед и лишь смутно догадался, что едва избежал смерти. В этот же момент в полуметре позади него раздался оглушительный удар.
"Он пролетел метров 20-30 вперед, машина не сразу остановилась, она поехала дальше.
Когда я услышал удар, то не понял, что произошло. Но когда я повернулся, то увидела летящего человека.
Я не понял, что это Андрей. Я был в шоке, я ничего не мог сделать, кроме как вызвать экстренные службы. Я видел, что он был сбит", - сказал друг молодого человека.
Ирина, жительница Кенгарагса, ехала домой на трамвае и, еще сидя в вагоне, услышала звуки аварии. Женщина вышла на остановке и увидела ужасающую картину.
"Он был словно скручен... грудь вверх, а лицо вниз", - рассказывает очевидица Ирина.
Экстренные службы накрыли погибшего синим мешком.
Сотрудники полиции на месте происшествия проверили концентрацию алкоголя в выдохе водителя. Было обнаружено 0,77 промилле. Водителю 31 год, на переднем сиденье находилась пассажирка, молодая женщина. В полиции сообщают, что водитель все еще ждет решения прокуратуры и суда.
На видео, снятых очевидцами, пара сочувственно обнимается после серьезной аварии. Родственники Андрея считают, что парень должен понести самое суровое наказание. "За пьяным водителем приехали родители и друзья. По словам очевидцев, не было видно, чтобы он сожалел", - рассказала Оксана, родственница погибшего Андрея.
Семья погибшего возложила цветы и зажгла свечи у рокового пешеходного перехода. В настоящее время они пытаются выяснить, как действовать дальше.
Родственники погибшего просят откликнуться людей, видевших момент столкновения на пешеходном переходе. Очевидцы могут позвонить родственнице Оксане по телефону 26029050 или по общему телефону полиции 110.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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