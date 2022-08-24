Видео ⟩ "Отлетел на 20-30 метров вперед": в Кенгарагсе пьяный водитель насмерть сбил мужчину

Андрей Шмелов погиб пару дней назад в Кенгарагсе, на улице Маскавас. Мужчина был талантливым барабанщиком, работал с несколькими коллективами, а также музицировал в спектаклях в Рижском русском театре им. Михаила Чехова. Через месяц, 22 сентября, Андрею исполнилось бы 37 лет, но его жизнь оборвал пьяный водитель. В роковой вечер музыканта сопровождал его друг детства, которого тоже зовут Андрей.

Автомобиль BMW ехал по автобусной полосе, но водитель не учел, что впереди находится регулируемый пешеходный переход. Друг барабанщика инстинктивно прыгнул вперед и лишь смутно догадался, что едва избежал смерти. В этот же момент в полуметре позади него раздался оглушительный удар.

"Он пролетел метров 20-30 вперед, машина не сразу остановилась, она поехала дальше.

Когда я услышал удар, то не понял, что произошло. Но когда я повернулся, то увидела летящего человека.