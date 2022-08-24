"Раньше мы говорили - мир. Сейчас мы говорим - победа": обращение Зеленского в День независимости Украины

"Оккупант верил, что за несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот "парад". Доказательство, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде", - сказал Зеленский.

"Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов "С Днем независимости"! - заявил президент Украины в своем обращении. - 24 февраля нам говорили: "у вас нет шансов".

24 августа мы говорим: "С Днем независимости, Украина!"

Зеленский отметил, что Украина не намерена идти на какие-либо территориальные уступки ради мира с Россией.

"Что для нас конец войны? Раньше мы говорили - мир. Сейчас говорим - победа", - заявил он. "Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришили освобождать", - добавил президент Украины.