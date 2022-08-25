Команда Навального нашла у семьи заместителя Шойгу недвижимость на миллионы евро

По данным расследования, четверо совершеннолетних детей Цаликова через свои компании владеют земельными участками и офисными помещениями. Дочери замминистра Елизавета и Юлия, владеют в Москве помещением в бизнес-центре за 2 млн евро (132 миллиона рублей) и офисными помещениями общей стоимостью 1,4 млн евро (85 миллионов рублей).

Сыновья Цаликова, Даниэль и Заур в 2021 году купили два земельных участка в Московской области по 4,3 млн евро (260 миллионов рублей) каждый, после чего один из них почти сразу продали. Также им принадлежат офисные помещения в Москве по 6,7 млн евро (400 миллионов рублей).

Команда Навального подчеркнули, что дети Цаликова не имели легального дохода, который позволяет купить такую недвижимость, и обвинили заместителя министра в коррупции.

Видео: Расследование команды Навального