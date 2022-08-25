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Команда Навального нашла у семьи заместителя Шойгу недвижимость на миллионы евро

rus.tvnet.lv
Команда Навального нашла у семьи заместителя Шойгу недвижимость на миллионы евро
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Минобороны РФ Сергей Шойгу
Минобороны РФ Сергей Шойгу Фото: YURI GRIPAS/REUTERS

Семья заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова владеет имуществом на 68 млн евро (4 миллиарда рублей), следует из расследования команды российского политика Алексея Навального, пишет "Медуза".

По данным расследования, четверо совершеннолетних детей Цаликова через свои компании владеют земельными участками и офисными помещениями. Дочери замминистра Елизавета и Юлия, владеют в Москве помещением в бизнес-центре за 2 млн евро (132 миллиона рублей) и офисными помещениями общей стоимостью 1,4 млн евро (85 миллионов рублей).

Сыновья Цаликова, Даниэль и Заур в 2021 году купили два земельных участка в Московской области по 4,3 млн евро (260 миллионов рублей) каждый, после чего один из них почти сразу продали. Также им принадлежат офисные помещения в Москве по 6,7 млн евро (400 миллионов рублей).  

Команда Навального подчеркнули, что дети Цаликова не имели легального дохода, который позволяет купить такую недвижимость, и обвинили заместителя министра в коррупции.

Видео: Расследование команды Навального

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