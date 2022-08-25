Урбанович: правительство пытается прикрыть сносом памятника нерешенные проблемы

По словам политика, приоритеты правительства сместились на снос памятников вместо заботы о жителях Латвии. По его словам, представители власти сообщают о разрушенных памятниках советской оккупации, но не могут дать убедительного сигнала о том, хватит ли газа на предстоящую зиму.

Урбанович заявил, что правительство разделяет общество и говорит о единой политической нации лишь для того, чтобы выглядеть цивилизованно в глазах западных союзников. По его мнению, снос памятника в парке Победы вызовет у людей гнев, горечь и ненависть.

Председатель "Согласия" призывает людей не поддаваться на провокации.

Уже сообщалось, что в Риге, в Пардаугаве, сегодня был начат демонтаж последнего элемента советского монумента в парке Победы - обелиска.