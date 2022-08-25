Экс-глава МВД пересаживал волосы в Турции? Полиция проверит интернет-"утку"

Политик заявил, что другой оппозиционный политик вместе с организованной им группой якобы осуществлял "примитивную фальсификацию" в турецкой газете, распространяя ложную и клеветническую информацию о Гиргенсе.

На изображениях, распространенных в Интернете, видно, что на первой полосе турецкой газеты размещена фотография Гиргенса с небольшой подписью о соглашении о пересадке волос со спа-центром в Турции.

Гиргенс нашел оригинал публикации и утверждает, что такой публикации в оригинале газеты нет.

Экс-глава МВД заявляет, что в ответ на его заявление отдел по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции сообщил, что по данному делу начато расследование.

Гиргенс также ходатайствовал о возмещении ущерба в размере 50 000 евро, которые он обещает направить детским домам в случае осуждения преступников.

И Гиргенс, и обвиняемый в оппозиционный политик баллотируются на выборах в 14-й Сейм, назначенные на субботу, 1 октября.