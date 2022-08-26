Стакис: Работы по дроблению обелиска проводил один человек при помощи двух тракторов

"Я не могу назвать имя этого человека, но свою работу он выполнил безупречно", - сказал мэр Риги.

Он не скрывал, что больше всего его беспокоило, упадет ли 79-метровая стела в правильном направлении, но строители были в этом абсолютно уверены. "В результате нам пришлось полагаться на их опыт и профессионализм, а также на законы физики", - отметил Стакис, добавив, что эти же строители ранее уже демонтировали высотные здания и трубы.

Видео: Демонтаж обелиска

Политик добавил, что, пока продолжаются строительные работы, парк Победы будет окружен забором, но, возможно, со временем закрытый периметр будет уменьшаться.

В договоре со строителями указано, что строительные работы вокруг снесенного памятника должны быть завершены к 30 июня 2023 года, однако Стакис прогнозирует, что это произойдет раньше.

Галерея: Демонтаж обелиска в Пардаугаве

Мэр Риги также подтвердил, что первая ночь после сноса обелиска, согласно имеющейся в его распоряжении информации, прошла спокойно, во всяком случае у него нет информации о том, что были зафиксированы серьезные нарушения общественного порядка.

Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного Советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.