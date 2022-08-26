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Рыба пережила падение обелиска в пруд, но одному карасю повезло меньше других

rus.tvnet.lv/LETA
Рыба пережила падение обелиска в пруд, но одному карасю повезло меньше других
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Падение обелиска в пруд
Падение обелиска в пруд Фото: Edijs Pālens/LETA

Обрушение стелы памятника советским воинам в Пардаугаве в пруд не убило живущих там рыб.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, после падения стелы в воду мертвой рыбы в пруду не видели, а под водой продолжается обычная жизнь.

Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и запустили его обратно в пруд.

В начале следующей недели пруд может быть осушен. Как сообщалось, рыб, обитающих в пруду у памятника воинам Советской армии, планируют отдать в зоопарк на кормление животных.

Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного Советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами. 

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