Рыба пережила падение обелиска в пруд, но одному карасю повезло меньше других

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, после падения стелы в воду мертвой рыбы в пруду не видели, а под водой продолжается обычная жизнь.

Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и запустили его обратно в пруд.

В начале следующей недели пруд может быть осушен. Как сообщалось, рыб, обитающих в пруду у памятника воинам Советской армии, планируют отдать в зоопарк на кормление животных.

Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного Советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.