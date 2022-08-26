МИД Украины вызвал к себе апостольского нунция - посла Ватикана, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса в связи высказываниями папы римского Франциска по поводу убийства дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной, которую он назвал "невинной жертвой войны".
МИД Украины вызвал посла Ватикана после слов папы римского об убийстве Дарьи Дугиной
В четверг МИД выразил разочарование в связи с сообщением папы римского, указав, что оно "несправедливо" и приравнивает "агрессора к жертве".
"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами, - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо".
На этой неделе папа римский Франциск, выступая с речью о тянущейся уже полгода войне, упомянул и убитую в конце прошлой недели в Москве Дугину, которая была ярой сторонницей войны.
Франциск назвал ее "бедной девочкой", причислив к "невинным", пострадавшим от "ужаса война".
"Я думаю о бедной девочке, которую взорвала в Москве подложенная под сиденье автомобиля бомба. За войну платят невинные", - сказал папа римский.
Ранее сообщалось, что Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она поздно вечером уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.
22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи. В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины.
В свою очередь украинская сторона отвергла версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.
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