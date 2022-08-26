МИД Украины вызвал посла Ватикана после слов папы римского об убийстве Дарьи Дугиной

В четверг МИД выразил разочарование в связи с сообщением папы римского, указав, что оно "несправедливо" и приравнивает "агрессора к жертве".

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами, - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

- А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо".

На этой неделе папа римский Франциск, выступая с речью о тянущейся уже полгода войне, упомянул и убитую в конце прошлой недели в Москве Дугину, которая была ярой сторонницей войны.

Франциск назвал ее "бедной девочкой", причислив к "невинным", пострадавшим от "ужаса война".

"Я думаю о бедной девочке, которую взорвала в Москве подложенная под сиденье автомобиля бомба. За войну платят невинные", - сказал папа римский.

Ранее сообщалось, что Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она поздно вечером уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.

22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи. В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины.

В свою очередь украинская сторона отвергла версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.