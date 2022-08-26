Оформление карт школьника учащимся 1-х, 5-х и 10-х классов Риги продлено до 9 сентября

Заявки следует подавать на портале eriga.lv.

Rīgas satiksme поясняет, что при подаче заявления на изготовление карты школьника на портале eriga.lv данные о школьнике и школе, в которой он учится, будут выбраны автоматически. К заявке необходимо приложить только фотографию ребенка. На основании полученного заявления Rīgas satiksme доставит изготовленные карты в соответствующие школы.

Карта школьника - это удостоверение личности рижских школьников, которое дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте Rīgas satiksme. Карту должны получить все ученики, которые начинают обучение в 1-м классе. Ее замену необходимо производить при переходе на учебу в 5-й и 10-й класс.

Новую карту школьника также должны получить те учащиеся, которые меняют учебное заведение или личные данные.