В оккупированном Бердянске убит замначальника ГИБДД: он сотрудничал с россиянами

Сообщается, что партизаны взорвали автомобиль Госавтоинспекции, в котором находился коллаборационист Александр Колесников, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оккупационную администрацию Бердянска.

В результате взрыва коллаборационист пострадал, его госпитализировали. Позже стало известно, что он скончался.