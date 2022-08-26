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В оккупированном Бердянске убит замначальника ГИБДД: он сотрудничал с россиянами

rus.tvnet.lv
В оккупированном Бердянске убит замначальника ГИБДД: он сотрудничал с россиянами
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Фото: SIPA/Scanpix

В оккупированном российскими войсками Бердянске в районе Запорожья местные партизаны взорвали коллаборациониста. Оккупационные силы назначили его заместителем начальника ГИБДД, сообщает в своем Telegram-канале представитель военного управления Одесской области Сергей Братчук.

Сообщается, что партизаны взорвали автомобиль Госавтоинспекции, в котором находился коллаборационист Александр Колесников, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оккупационную администрацию Бердянска.

В результате взрыва коллаборационист пострадал, его госпитализировали. Позже стало известно, что он скончался.

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