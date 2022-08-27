Эстонская полиция с водометом охраняла демонтаж памятника в парке Победы

По заявлению PPA, латвийская полиция обратилась к эстонским коллегам с просьбой о помощи в обеспечении безопасности при демонтаже советских памятников. "Поэтому в начале недели мы отправили в Ригу группу ESTPOL 6 с водометом, чтобы в случае необходимости помочь нашим латвийским коллегам в обеспечении общественного порядка", – говорится в сообщении PPA в социальной сети.

На данный момент латвийским правоохранителям помощь эстонцев не нужна, но PPA готова немедленно отреагировать, если это понадобится.

"У PPA содержательное и надежное сотрудничество с латвийской полицией, и наше присутствие в Латвии - это хорошая возможность попрактиковаться вместе с партнерами и обменяться опытом", - пишет PPA.