В горящем грузовике в Лудзенском крае погиб человек

Вызов пожарным поступил в 00:48. Загорелась кабина грузовика площадью четыре квадратных метра, а также прицеп площадью 16 квадратных метров. Пожарные вытащили сгоревшего человека из машины и передали полиции. В 5:54 пожар был потушен.

За прошедшие сутки, с 6:30 утра 26 августа до 6:30 утра 27 августа, в VUGD поступило 65 вызовов, в том числе 19 - на тушение пожара, 31 - на спасательные работы, 15 вызовов были ложными.