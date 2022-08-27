Видео ⟩ Алексей Арестович: "Не обманывайте себя, рано или поздно война ожидается и в Латвии"

"Всего через час после начала войны в городе появились "зеленые человечки". Надо сказать, что это произвело очень стойкий и разрушительный психологический эффект на общество", - говорит Арестович о первых часах войны в Украине.

В таких случаях необходимы отряды быстрого реагирования, которые немедленно втянут противника в бой, пока механизированные части не придут на помощь и не уничтожат противника, обладая значительным огневым превосходством.

"Это могут делать силы специальных операций, это могут делать и простые подразделения войск территориальной обороны или любые другие подготовленные бойцы, которые в принципе умеют стрелять в сторону противника. Ключ в таких ситуациях - просто выстрелить в него так, чтобы он остался на месте. Кроме того, стрельба должна продолжаться все время, чтобы десантники не смогли укрепить свои позиции и не начали сажать на аэродром свои самолеты с дополнительными силами", - поясняет Арестович.

В случае вторжения России в Латвию ее основные удары будут направлены на аэродромы, морские порты и железнодорожные узлы. В отличие от вооруженных сил других стран снабжение в российской армии развито очень слабо, более того, если снабжение осуществляется автомобилями, оно становится еще слабее, считает эксперт.

Чтобы не допустить противника к взлетно-посадочной полосе, необходимо засыпать ее песком, чтобы самолет начал скользить. Таким образом, доступ на аэродром был бы закрыт и не пришлось бы уничтожать ни аэродромное оборудование, ни взлетно-посадочную полосу.

"Помните, вам не нужно сразу разгромить российскую армию. Вам нужно эффективно остановить ее продвижение, чтобы выиграть время для дальнейшего развертывания сил НАТО и последующих операций НАТО.

Даже тому контингенту, который уже находится в странах Балтии, для развертывания потребуется как минимум три дня. Если все сделать правильно, то за эти три дня тыловые части противника будут основательно истощены", - заключил советник Зеленского.