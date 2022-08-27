Только живя с мыслью о том, что рано или поздно война ожидается и в вашей стране, можно подготовить высокопрофессиональные и боеспособные вооруженные силы. Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с парламентским секретарем Минобороны Латвии Байбой Бледниеце, которую публикует sargs.lv.
Видео ⟩ Алексей Арестович: "Не обманывайте себя, рано или поздно война ожидается и в Латвии"
Арестович признает, что война показала, кто и в какой степени является верным другом Украины. Он высоко ценит военную помощь, оказанную Латвией, которая позволила Украине успешно бороться с захватчиками. Однако предупреждает:
"Не обманывайте себя и признайте, что рано или поздно война придет и к вам.
Я всегда говорил, что офицер, который не верит, что война начнется, не может продолжать службу, он должен уйти в отставку", - говорит Арестович.
Все управление страной должно строиться на том, что "обязательно будет война". С этой мыслью должны жить все соседи России.
Все институты демократического государства и права человека должны быть сохранены, но в то же время должны быть направлены против тех, кто выражает открыто враждебное отношение к государству и может стать пособником противника. Однако демократия и права человека должны быть главным содержательным элементом в наших странах", - подчеркнул советник.
Видео: Беседа с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем на русском языке
Советник Зеленского считает, что в случае вторжения России в Латвию, возможно, придется считаться с временной оккупацией отдельных территорий. По его словам, это могут быть приграничные города.
Эксперт признает, что российская армия до сих пор воюет по той же схеме, что и войска СССР, пытаясь добиться победы на поле боя при жестком численном превосходстве. Однако, как показали итоги многих боев в Украине, руководство вторгшимися вооруженными силами оказалось слабым, а навыки командиров недостаточными.
По словам Арестовича, ахиллесовой пятой российской армии по-прежнему остается логистика. Тыловые части армии очень уязвимы, поэтому с первых дней войны защитники Украины направляли свои удары против частей снабжения.
"Партизаны, спецназ и территориальная оборона прекрасно с этим справились. Таким образом, в случае с Латвией рекомендация будет такой - территорию полностью не защитишь, и сидеть в окопах бессмысленно, подвергая себя массированным артиллерийским и воздушным атакам.
Как только вы начнете уничтожать линии снабжения русской армии, это сразу скажется на боеспособности остального контингента. У них закончатся боеприпасы, топливо, им будет нечего есть", - говорит эксперт.
Во-первых, российские войска попытаются атаковать ключевые точки принятия решений с помощью ракет, авиаударов или диверсионных групп. Вскоре после этого последует массовое вторжение.
Прежде чем основные силы противника достигнут Риги, будет приведено в действие не менее важное военно-психологическое средство воздействия - полностью открытый и массированный вертолетный десант, который попытается высадиться на центральных площадях Риги, осуществляя различные диверсии и пытаясь занять правительственные здания. Такую тактику российская армия применяла и в окрестностях Киева.
"Всего через час после начала войны в городе появились "зеленые человечки". Надо сказать, что это произвело очень стойкий и разрушительный психологический эффект на общество", - говорит Арестович о первых часах войны в Украине.
В таких случаях необходимы отряды быстрого реагирования, которые немедленно втянут противника в бой, пока механизированные части не придут на помощь и не уничтожат противника, обладая значительным огневым превосходством.
"Это могут делать силы специальных операций, это могут делать и простые подразделения войск территориальной обороны или любые другие подготовленные бойцы, которые в принципе умеют стрелять в сторону противника. Ключ в таких ситуациях - просто выстрелить в него так, чтобы он остался на месте. Кроме того, стрельба должна продолжаться все время, чтобы десантники не смогли укрепить свои позиции и не начали сажать на аэродром свои самолеты с дополнительными силами", - поясняет Арестович.
В случае вторжения России в Латвию ее основные удары будут направлены на аэродромы, морские порты и железнодорожные узлы. В отличие от вооруженных сил других стран снабжение в российской армии развито очень слабо, более того, если снабжение осуществляется автомобилями, оно становится еще слабее, считает эксперт.
Чтобы не допустить противника к взлетно-посадочной полосе, необходимо засыпать ее песком, чтобы самолет начал скользить. Таким образом, доступ на аэродром был бы закрыт и не пришлось бы уничтожать ни аэродромное оборудование, ни взлетно-посадочную полосу.
"Помните, вам не нужно сразу разгромить российскую армию. Вам нужно эффективно остановить ее продвижение, чтобы выиграть время для дальнейшего развертывания сил НАТО и последующих операций НАТО.
Даже тому контингенту, который уже находится в странах Балтии, для развертывания потребуется как минимум три дня. Если все сделать правильно, то за эти три дня тыловые части противника будут основательно истощены", - заключил советник Зеленского.
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