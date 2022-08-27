Без российского газа Германию ждет рецессия

"Без российского газа не было бы конца света, но жизнь была бы намного сложнее", - сказал Шмидт в интервью Rheinische Post.

"Тогда нам будет угрожать двузначная инфляция, а валовой внутренний продукт, вероятно, упадет на 3-4 процента. В таком случае в 2023 году Германию, скорее всего, ожидала бы настоящая рецессия".

В своем прогнозе институт RWI по-прежнему ожидает роста ВВП на уровне 2,7%.

Глава RWI уже ожидает устойчивой инфляции: "В нашем июньском прогнозе мы по-прежнему прогнозируем падение инфляции до 2,6% в 2023 году. Но вряд ли это будет устойчивым", - сказал он газете.

Президент RWI призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) резко повысить процентные ставки в сентябре. "Если граждане доверяют ЕЦБ в борьбе с инфляцией, это предотвращает спираль заработной платы и цен", - сказал он.

На последнем заседании ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 0,5 процентных пункта.