В июле и августе цена на электроэнергию биржи Nord Pool была рекордно высокой. На это влияет период жары и чрезвычайно дорогие ископаемые ресурсы по всей Европе, объясняет в обзоре рынка директор по оптовой энергетике Latvenergo Гунтис Лусис.
Latvenergo объясняет, почему растут цены на электроэнергию
Он говорит, что, несмотря на высокие цены Nord Pool, единая биржа в Европе в основном построена таким образом, чтобы найти для пользователя максимально низкую корзину предложений от производителей электроэнергии.
Лусис объясняет, что в июле и августе наличие гидроресурсов на всем континенте очень ограничено, это видно, глядя на реку Даугаву. Ветер уменьшается, когда горячие воздушные массы неподвижны, а солнечные панели производят меньше энергии в дымные жаркие дни. Кроме того цена газа и угля находится на рекордно высоком уровне в мире, развитие атомных станций ограничивается недостаточным охлаждением, пропускная способность снижается плановыми ремонтами, а также повышенным спросом на кондиционирование воздуха.
Неприятный результат, вытекающий из упомянутых факторов во всей Европе это дефицит производства электроэнергии и необходимость подключения все более дорогих производителей.
"Анализируя уровни цен в европейских регионах, можно увидеть, что кривые спроса и предложения совпадают при текущем уровне стоимости электроэнергии, вырабатываемой на угле и природном газе.
Мировой уровень цен на уголь и природный газ находится на рекордно высоком уровне, и все же эти генераторы по всей Европе обеспечивают некоторую стабильность цен, избегая резкой эскалации", - отмечает Лусис.
Он говорит, что за последние три недели из возобновляемых ресурсов в странах Балтии выработка энергии из ветра уменьшилась на 27%, выработка солнечной энергии немного увеличилась - на 6%, а приток воды к каскаду Даугавских ГЭС уменьшился на 23%.
"Ближайшие недели еще обещают быть жаркими. Каждому из нас предстоит оценить - потребителю - на чем сэкономить, производителю - как преодолевать сложные режимы", - говорит эксперт Latvenergo.
Как сообщалось, исторически самая высокая цена на электроэнергию была достигнута в странах Балтии в июле. В июле 2022 года средняя цена электроэнергии в латвийской торговой зоне достигла 304,96 евро за мегаватт-час (МВтч), что на 39,7% больше, чем в июне, и в 3,5 раза по сравнению с июлем прошлого года.
В августе цена продолжила рост.
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