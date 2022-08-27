Latvenergo объясняет, почему растут цены на электроэнергию

Он говорит, что, несмотря на высокие цены Nord Pool, единая биржа в Европе в основном построена таким образом, чтобы найти для пользователя максимально низкую корзину предложений от производителей электроэнергии.

Лусис объясняет, что в июле и августе наличие гидроресурсов на всем континенте очень ограничено, это видно, глядя на реку Даугаву. Ветер уменьшается, когда горячие воздушные массы неподвижны, а солнечные панели производят меньше энергии в дымные жаркие дни. Кроме того цена газа и угля находится на рекордно высоком уровне в мире, развитие атомных станций ограничивается недостаточным охлаждением, пропускная способность снижается плановыми ремонтами, а также повышенным спросом на кондиционирование воздуха.

Неприятный результат, вытекающий из упомянутых факторов во всей Европе это дефицит производства электроэнергии и необходимость подключения все более дорогих производителей.

"Анализируя уровни цен в европейских регионах, можно увидеть, что кривые спроса и предложения совпадают при текущем уровне стоимости электроэнергии, вырабатываемой на угле и природном газе.