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Ушаков: русскоязычные жители в последние дни проявляют наибольшую заботу о Латвии

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Ушаков: русскоязычные жители в последние дни проявляют наибольшую заботу о Латвии
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Депутат Европарламента Нил Ушаков
Депутат Европарламента Нил Ушаков Фото: Edijs Pālens / LETA

Именно русскоязычные жители Латвии в последние дни проявляют наибольшую заботу о Латвии и ее безопасности, заявил депутат Европарламента Нил Ушаков.

"Хочу отметить интеллигентность русскоязычного населения Латвии в эти дни. Именно они своим поведением проявляли наибольшую заботу о нашей стране и ее безопасности, гораздо большую, чем многие должностные лица", - сказал Ушаков агентству LETA.

По его словам, сейчас "немного жалко" наблюдать, как некоторые не могут остановиться и пытаются высмеять или унизить своих сограждан.

Как отметил Ушаков, говорить о том, что снос памятника теперь объединит общество, абсолютно неверно, "но обманывать народ перед выборами - давняя латвийская традиция".

Галерея: Снос памятника в Падаугаве

Как сообщалось, в четверг днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

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