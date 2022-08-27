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Coca-Cola в России будет продаваться под брендом "Добрый кола"

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Coca-Cola в России будет продаваться под брендом "Добрый кола"
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Coca-Cola
Coca-Cola Фото: AP/Scanpix

Coca-Cola будет продавать в РФ флагманский напиток под брендом "Добрый кола", сообщил основатель российской сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров, пишет "Медуза".

По словам Гончарова, его сеть получила соответствующее сообщение от компании Coca-Cola. "Мы попробуем его продавать", - отметил бизнесмен, подчеркнув, что на российском рынке присутствуют и другие напитки "на основе колы".

Бизнесмен предположил, что продажи будут строиться на известности сока "Добрый", который выпускает компания "Мултон", принадлежащая Coca-Cola. 

Ранее сообщалось, что в России начнут продавать белорусскую "Бела-Колу".

Напомним, после российского вторжения в Украину Coca-Cola заявила, что приостанавливает деятельность в России. Такое же решение принял и конкурент культовой американской газировки PepsiCo. В июне Coca-Cola заявила об окончательном уходе с российского рынка.

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