Coca-Cola в России будет продаваться под брендом "Добрый кола"

По словам Гончарова, его сеть получила соответствующее сообщение от компании Coca-Cola. "Мы попробуем его продавать", - отметил бизнесмен, подчеркнув, что на российском рынке присутствуют и другие напитки "на основе колы".

Бизнесмен предположил, что продажи будут строиться на известности сока "Добрый", который выпускает компания "Мултон", принадлежащая Coca-Cola.

Ранее сообщалось, что в России начнут продавать белорусскую "Бела-Колу".

Напомним, после российского вторжения в Украину Coca-Cola заявила, что приостанавливает деятельность в России. Такое же решение принял и конкурент культовой американской газировки PepsiCo. В июне Coca-Cola заявила об окончательном уходе с российского рынка.