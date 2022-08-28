Фото ⟩ Самые интересные объекты, найденные на дне пересохших рек и озер

Этим летом страны всего мира столкнулись с сильной засухой и аномальной жарой. Несколько рек и озер высохли, что создало серьезные проблемы для судоходства. Однако понижение уровня воды выявило различные исторические свидетельства. Некоторые из обнаруженных сокровищ несут в себе зловещее послание. Apollo.lv собрал информацию о самых последних открытиях.
Река Янцзы пересыхает, обнажая 600-летние буддийские статуи
Уровень воды в реке Янцзы, третьей по длине реке в мире, упал до рекордно низкого уровня из-за сильной жары, обнажив древние буддийские реликвии.
Три статуи были построены во времена династий Цин и Мин, и считается, что им 600 лет. Самая высокая статуя изображает монаха, сидящего на пьедестале из лотоса. Буддийские реликвии привлекают любопытных посетителей.
Местный житель переплыл реку, чтобы своими глазами увидеть статуи, когда услышал об этом случае. "Я думаю, что это очень ценно. Похоже, мы больше не увидим его, когда уровень воды поднимется наззад. Вот почему я здесь, чтобы увидеть его. Это культура, оставленная нам нашими предками", - сказал он.
Китайский исследователь также осмотрел статуи в начале августа. Он сказал, что они были построены, чтобы благословлять лодки, курсирующие по реке, и имеют значительную историческую ценность.
Как и несколько других пресноводных озер и водохранилищ на юге Китая, часть реки Янцзы высохла из-за месяцев необычно сильной жары и небольшого количества осадков.
В другом месте реки историческое сооружение Павильон Гуаньинь, которое обычно было частично погружено в воду, сейчас доступна для осмотра и привлекает множество туристов.
В главном пункте мониторинга бассейна реки Янцзы уровень воды был на шесть метров ниже среднего показателя за последние годы.
Из-за жары в Испании из-под воды показалась затопленная церковь XI века
В 1960-х годах церковь Сант-Рома оказалась затоплена. Жители думали, что больше никогда не увидят храм, однако сейчас из-за жары водохранилище пересохло.
В самые засушливые периоды из воды иногда можно было увидеть только шпиль церкви XI века. Это лето не принесло в испанское водохранилище, расположенное в 100 километрах от Барселоны, ни капли дождя, поэтому сейчас, во второй раз с момента затопления в 1962 году, обнажилась вся церковь.
Испания, как и большая часть Европы, переживает сильную засуху и аномальную жару, которая осушила все крупные реки и водохранилища и вызвала лесные пожары.
Мрачная картина, увиденная у водохранилища, наблюдалась в нескольких частях Испании, поскольку после двух периодов сильной жары в стране высохли водохранилища, в некоторых случаях открыв вид на деревни, на протяжении десятилетий скрытые под толщей воды, и привлекая толпы любопытных.
Древние жилища были затоплены в результате политики испанского диктатора Франко по созданию десятков водохранилищ по всей Испании, в результате чего примерно в 500 деревнях сотни семей были вынуждены покинуть свои дома.
Водохранилище Сау, в котором находилась затонувшая церковь, в настоящее время снабжает питьевой водой более трех миллионов человек в Барселоне и орошает фермы в Северной Каталонии, но его запасы после нескольких месяцев засухи упали до 37%.
"Я просто хотела еще раз прийти и увидеть церковь. Я помню ее в детстве, когда ходила в сельскую школу. Тогда я была еще девочкой, поэтому мало что помню", - рассказывает 73-летняя Монтсеррат Фон.
В настоящее время в церковь не пускают посетителей, так как она может рухнуть, но здание привлекает толпы любопытных посетителей. Несколько раз полиции приходилось блокировать дороги, потому что слишком много людей хотели посмотреть на церковь.
Из-за обмеления Дуная всплыли затонувшие в войне немецкие корабли
Поскольку уровень воды в Дунае быстро падает из-за самой сильной засухи в Европе за последние годы, в Сербии недалеко от порта Прахово над водой появились обломки немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны.
Некоторые из кораблей могут содержать взрывчатку.
Несколько десятков немецких кораблей затонули или были потоплены в Дунае в 1944 году. Это были корабли Черноморского флота Третьего рейха, которые немцы пытались увести в безопасное место на Дунае, когда советские войска взяли под контроль черноморские порты.
В настоящее время в районе Прахово видны более 20 затонувших немецких кораблей.
Сейчас трудности для судоходства создают как обмельчавшая река, так и угроза взрывов.
Имеющийся судоходный путь в районе Прахово теперь сократился до 100 метров, хотя в обычное время он был вдвое шире.
Следы динозавров
Следы динозавров возрастом 113 миллионов лет сохранились в русле реки в парке долины динозавров в Техасе. До сих пор они были покрыты водой и отложениями.
Этим летом из-за засухи уровень воды в парке упал, что позволило посетителям увидеть исторические следы рептилий.
Руководитель парка сказал, что сотрудники, проработавшие на объекте более 10 лет, никогда не видели так четко следы.
"Вы не найдете ничего подобного нигде в мире. Вы можете разглядеть пальцы ног и ногти. Вы даже можете увидеть, куда они соскользнули во время бега", - сказал он.
Таинственный камень
The Guardian сообщает, что низкий уровень воды на Эльбе в Чешской Республике выявил сообщение, написанное на немецком языке: "Wenn du mich siehst, dann weine".
Фраза переводится как "Если увидишь меня, плачь". Фраза была написана как предупреждение о голоде для будущих поколений. Этот конкретный камень был найден недалеко от города Дечин, расположенного в северной части Чехии.
Подобные надписи встречаются не впервые за последние годы. Говорят, что во время засухи и жары в 2018 году в Дечине видели камень, и по всему региону есть много камней с подобными сообщениями.
Почти половине территории Евросоюза угрожает засуха
Apollo.lv уже сообщал, что исследователи Европейской комиссии предупредили, что почти половине территории Европейского Союза в настоящее время угрожает засуха.
В своем августовском отчете Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии сообщает, что по состоянию на 10 августа 47% территории ЕС были подвержены засухе на уровне опасности, а 17% - на уровне опасности.
Исследователи заявили, что засуха была связана с небольшим количеством осадков и серией волн тепла с мая, которые повлияли на уровень воды в реках по всей Европе. Сокращение количества воды также негативно сказалось на энергетическом секторе, затронув как производство гидроэлектроэнергии, так и системы охлаждения других электростанций.
По словам исследователей, засуха значительно снизила урожайность летних культур, при этом больше всего пострадали кукуруза, соя и подсолнечник.
В отчете говорится, что регионы, где условия ухудшаются больше всего - это те, которые уже пострадали от засухи весной 2022 года, такие как северная Италия, юго-восточная Франция, а также некоторые регионы Венгрии и Румынии.
Исследователи прогнозируют, что более теплая и сухая погода может продлиться до ноября в Западной Европе и Средиземноморском регионе.
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