В связи с усилением российской военной активности в подконтрольных ей регионах в Арктике и НАТО, и правительство США сообщают о намерениях активизировать присутствие в самом северном регионе земного шара.
НАТО и США готовятся увеличить свое присутствие в Арктике
"НАТО необходимо увеличить свое присутствие в Арктике", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Он добавил, что Москва готовится восстановить на своих территориях в Арктике базы советских времен и размещает там новые современные вооружения, в том числе сверхзвуковые самолеты.
Китай также проявляет растущий интерес к региону, признал генсек НАТО.
В пятницу Госдепартамент США объявил, что впервые назначит специального представителя в Арктическом регионе. План, который еще должен быть одобрен верхней палатой парламента, направлен на продвижение "американских интересов и сотрудничества с союзниками и партнерами в Арктике", говорится в сообщении Госдепартамента.
Арктический регион включает территории, принадлежащие России, США, Канаде, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.
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