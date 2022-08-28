НАТО и США готовятся увеличить свое присутствие в Арктике

"НАТО необходимо увеличить свое присутствие в Арктике", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Он добавил, что Москва готовится восстановить на своих территориях в Арктике базы советских времен и размещает там новые современные вооружения, в том числе сверхзвуковые самолеты.

Китай также проявляет растущий интерес к региону, признал генсек НАТО.

В пятницу Госдепартамент США объявил, что впервые назначит специального представителя в Арктическом регионе. План, который еще должен быть одобрен верхней палатой парламента, направлен на продвижение "американских интересов и сотрудничества с союзниками и партнерами в Арктике", говорится в сообщении Госдепартамента.

Арктический регион включает территории, принадлежащие России, США, Канаде, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.