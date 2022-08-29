Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

ФОТО ⟩ Бузова и Собчак в купальниках, а Бородина с жирафом

rus.tvnet.lv
Бузова и Собчак в купальниках, а Бородина с жирафом
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: instagram.com/viki_odintcova/alex_dubas_official/samburskaya

Давайте заглянем в Instagram знаменитостей и посмотрим, как они провели выходные!

Алиса Вокс побывала в Риме

Надежда Сысоева проводила время с пёсиком

Юлия Пересильд с дочерью

Полина Ауг на чемоданах

На Лукерью Ильяшенко с подозрением косился бюст

Муся Тотибадзе словно чёрный лебедь

Алекс Дубас в Арле

Ксения Бородина кормила жирафа

Настасья Самбурская в образе хоккеистки, баскетболистки, теннисистки, футболистки и боксёрши

Настя Ивлеева и её стрелки

Ольга Бузова позировала в Сочи

А Ксения Собчак - в Турции

Марьяна Ро подмигивала

Наталья Рудова вся в белом

Вики Одинцова хваталась за голову

Ида Галич какая-то рептилия

Катя Кищук и её суперстильные очки

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх