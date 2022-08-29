Давайте заглянем в Instagram знаменитостей и посмотрим, как они провели выходные!
ФОТО ⟩ Бузова и Собчак в купальниках, а Бородина с жирафом
Бузова и Собчак в купальниках, а Бородина с жирафом
Алиса Вокс побывала в Риме
Надежда Сысоева проводила время с пёсиком
Юлия Пересильд с дочерью
Полина Ауг на чемоданах
На Лукерью Ильяшенко с подозрением косился бюст
Муся Тотибадзе словно чёрный лебедь
Алекс Дубас в Арле
Ксения Бородина кормила жирафа
Настасья Самбурская в образе хоккеистки, баскетболистки, теннисистки, футболистки и боксёрши
Настя Ивлеева и её стрелки
Ольга Бузова позировала в Сочи
А Ксения Собчак - в Турции
Марьяна Ро подмигивала
Наталья Рудова вся в белом
Вики Одинцова хваталась за голову
Ида Галич какая-то рептилия
Катя Кищук и её суперстильные очки
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