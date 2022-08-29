Взрывы прогремели в Энергодаре - городе-спутнике Запорожской АЭС

Кулеба: Россия использует ЗАЭС как военную базу

По информации "Энергоатома", российские военные, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС "с целью не допустить раскрытия им доказательств преступлений оккупантов на станции и ее использования в качестве военной базы".

О превращении АЭС в российскую военную базу заявил 28 августа и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Тем самым, по его словам, российские оккупанты "поставили под угрозу безопасность всего континента". Ранее разведка Великобритании сообщила, что Россия держит военную технику в 60 метрах от реактора Запорожской АЭС.

For decades, nuclear safety has remained Ukraine’s top priority, especially given our tragic past. Russian invaders turned Zaporizhzhya NPP into a military base putting the entire continent at risk. Russian military must get out of the plant — they have nothing to do there! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 28, 2022

Инспекторы МАГАТЭ могут посетить Запорожскую станцию уже на этой неделе

ООН обращалась к Москве с просьбой предоставить беспрепятственный доступ к ЗАЭС и демилитаризировать зону вокруг станции, но Россия неоднократно отвечала отказом. Поводом для продолжения оккупации станции МИД РФ называл нежелание делать ее "более уязвимой".