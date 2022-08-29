Жителей Лиелварде призывают не тревожиться по поводу полетов истребителей на малой высоте

Тренировочные полеты сил союзников запланированы заранее и будут проходить регулярно как в светлое, так и в темное время суток.

Во время тренировочных полетов на малой высоте пилоты совершенствуют навыки, необходимые для поддержания квалификации и отработки действий в различных тактических ситуациях.

Национальные вооруженные силы напоминают, что в латвийском воздушном пространстве полеты военных воздушных судов осуществляются на установленных в нормативных актах высоте и скоростях, в связи с чем и созданный шум будет кратковременным и не нанесет вреда людям и собственности.

Вооруженные силы призывают людей не тревожиться и относиться с пониманием к учениям, так как они направлены на укрепление обороноспособности государства.