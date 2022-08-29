Выросло много базилика? Вот три рецепта песто из него!

Pesto alla genovese (базиликовый соус)

Фото: depositphotos.com

Лучше всего использовать блендер, но если у вас его нет, можно все измельчить и в чаше. Рецепт на 240 мл соуса

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки кедровых орешков;

2 свежих зеленых листа базилика;

1/2 стакана оливкового масла;

1/4 стакана тертого сыра пармезан.

​Приготовление:

🕧 10 минут

1. Сначала раздавите чеснок и орехи, затем постепенно добавьте базилик и оливковое масло.

2. Когда все станет однородной консистенции, добавьте сыр пармезан. Подавайте с макаронами (соус нагревать не нужно, вмешайте его в теплую пасту) или зеленым салатом.

Базиликовый песто

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

150 г свежего базилика;

2 зубчика чеснока;

4 столовые ложки кедровых орехов (можно использовать и другие, например, миндаль или лесной орех);

150 мл оливкового масла;

50 г сыра пармезан.

​Приготовление:

🕧 5 минут

1. Кладем все ингредиенты в блендер и измельчаем, но не слишком мелко. Масса должна быть зернистой.

2. Можно добавить вяленые томаты или поэкспериментировать со специями.

3. Можно добавлять к пасте 1-2 ложки или же на мазать на хлеб, например, чиабатту.

Песто из зелени

Фото: receptes.lv

Ингредиенты:

На 1 порцию

1 пучок петрушки;

1 пучок базилика;

1 пучок черемши (дикого чеснока);

80 мл оливкового масла;

2 столовые ложки кедровых орехов;

1 столовая ложка семян тыквы;

кайенский перец (по желанию);

2 столовые ложки сока лимона;

2 столовые ложки тертого твердого сыра;

соль.

Приготовление:

🕧 20 минут

1. Смешиваем все ингредиенты в блендере до образования нужной консистенции песто.

2. Кедровые орешки можно заменить семечками подсолнуха, по желанию можно добавить чеснок для пикантности.