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Выросло много базилика? Вот три рецепта песто из него!

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Выросло много базилика? Вот три рецепта песто из него!
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Песто. Иллюстративное фото
Песто. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Lyudmila Mikhailovskaya

3 вкусных идеи, куда можно добавить базилик! 

Pesto alla genovese (базиликовый соус)

Фото: depositphotos.com

Лучше всего использовать блендер, но если у вас его нет, можно все измельчить и в чаше. Рецепт на 240 мл соуса

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки кедровых орешков;
  • 2 свежих зеленых листа базилика;
  • 1/2 стакана оливкового масла;
  • 1/4 стакана тертого сыра пармезан. 

​Приготовление: 

🕧 10 минут

1. Сначала раздавите чеснок и орехи, затем постепенно добавьте базилик и оливковое масло.

2. Когда все станет однородной консистенции, добавьте сыр пармезан. Подавайте с макаронами (соус нагревать не нужно, вмешайте его в теплую пасту) или зеленым салатом.

Базиликовый песто

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 150 г свежего базилика;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 столовые ложки кедровых орехов (можно использовать и другие, например, миндаль или лесной орех);
  • 150 мл оливкового масла;
  • 50 г сыра пармезан.

Приготовление:

🕧 5 минут

1. Кладем все ингредиенты в блендер и измельчаем, но не слишком мелко. Масса должна быть зернистой.

2. Можно добавить вяленые томаты или поэкспериментировать со специями.

3. Можно добавлять к пасте 1-2 ложки или же на мазать на хлеб, например, чиабатту. 

Песто из зелени

Фото: receptes.lv

Ингредиенты: 

На 1 порцию

  • 1 пучок петрушки;
  • 1 пучок базилика;
  • 1 пучок черемши (дикого чеснока);
  • 80 мл оливкового масла;
  • 2 столовые ложки кедровых орехов;
  • 1 столовая ложка семян тыквы;
  • кайенский перец (по желанию);
  • 2 столовые ложки сока лимона;
  • 2 столовые ложки тертого твердого сыра;
  • соль. 

Приготовление:

🕧 20 минут

1. Смешиваем все ингредиенты в блендере до образования нужной консистенции песто.

2. Кедровые орешки можно заменить семечками подсолнуха, по желанию можно добавить чеснок для пикантности.

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