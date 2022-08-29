3 вкусных идеи, куда можно добавить базилик!
Выросло много базилика? Вот три рецепта песто из него!
Pesto alla genovese (базиликовый соус)
Лучше всего использовать блендер, но если у вас его нет, можно все измельчить и в чаше. Рецепт на 240 мл соуса
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки кедровых орешков;
- 2 свежих зеленых листа базилика;
- 1/2 стакана оливкового масла;
- 1/4 стакана тертого сыра пармезан.
Приготовление:
🕧 10 минут
1. Сначала раздавите чеснок и орехи, затем постепенно добавьте базилик и оливковое масло.
2. Когда все станет однородной консистенции, добавьте сыр пармезан. Подавайте с макаронами (соус нагревать не нужно, вмешайте его в теплую пасту) или зеленым салатом.
Базиликовый песто
Ингредиенты:
- 150 г свежего базилика;
- 2 зубчика чеснока;
- 4 столовые ложки кедровых орехов (можно использовать и другие, например, миндаль или лесной орех);
- 150 мл оливкового масла;
- 50 г сыра пармезан.
Приготовление:
🕧 5 минут
1. Кладем все ингредиенты в блендер и измельчаем, но не слишком мелко. Масса должна быть зернистой.
2. Можно добавить вяленые томаты или поэкспериментировать со специями.
3. Можно добавлять к пасте 1-2 ложки или же на мазать на хлеб, например, чиабатту.
Песто из зелени
Ингредиенты:
На 1 порцию
- 1 пучок петрушки;
- 1 пучок базилика;
- 1 пучок черемши (дикого чеснока);
- 80 мл оливкового масла;
- 2 столовые ложки кедровых орехов;
- 1 столовая ложка семян тыквы;
- кайенский перец (по желанию);
- 2 столовые ложки сока лимона;
- 2 столовые ложки тертого твердого сыра;
- соль.
Приготовление:
🕧 20 минут
1. Смешиваем все ингредиенты в блендере до образования нужной консистенции песто.
2. Кедровые орешки можно заменить семечками подсолнуха, по желанию можно добавить чеснок для пикантности.
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