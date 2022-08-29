Дочь Глюкозы отказалась быть девочкой и выбрала для себя мужское имя

15-летняя Лидия заявила, что чувствует себя небинарной персоной, то есть не относит себя ни к мальчикам, ни к девочкам. Теперь она просит называть её Рэем Чистяковым.

По словам 36-летней Глюкозы, она спокойно восприняла признание дочери в том, что она является небинарной персоной.

"Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они про принятие, про то, что люди могут быть разными. Мы даже разговаривали с детским психологом, он говорит: такая эра, такое веяние. Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: "Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибёшься", - сказала Глюкоза.

"Я помню, что мне в её возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка - тогда мне было ужасно обидно. Но я не шла и не рассказывала это маме, переживала в себе. Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать", - цитирует Глюкозу HELLO!.

Кроме 15-летней Лидии (Рэя) Наталья Ионова и её муж бизнесмен Александр Чистяков воспитывают также 10-летнюю Веру. Глюкоза и отец её детей состоят в официальном браке с 2006 года.

Старшая дочь Глюкозы, к слову, решила пойти по стопам матери и стать певицей. Она сочиняет музыку и тексты, не боится выходить на сцену.