Демонтаж советских памятников: Плешс грозит мэру Даугавпилса "красной карточкой"

Сегодня на пресс-конференции Плешс заявил, что министерство внимательно следит за всеми действиями и бездействием думы и "куча" допущенных им нарушений накапливается.

"Если ты несколько раз уже получил желтую карточку, в какой-то момент может появиться и красная", - сказал министр.

Он сообщил, что Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) направило Элксниньшу повторное требование немедленно запланировать, принять меры и решения по демонтажу объектов, прославляющих оккупацию.

Если самоуправление не прекратит бездействовать и будет препятствовать выполнению функций министерства, не предоставляя информацию, министерство оценит ответственность думы и ее председателя за невыполнение установленных законом требований.

"Законы должны соблюдаться вне зависимости от того, согласен с ними кто-то лично или нет", - подчеркнул министр.

42 из 43 самоуправлений предоставили информацию о процессе демонтажа прославляющих оккупацию памятников. Даугавпилс - единственное самоуправление, которое этого не сделало.