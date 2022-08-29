В связи с бездействием Даугавпилсской городской думы и ее мэра Андрея Элксниньша ("Согласие") по вопросу о демонтаже советских памятников министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс угрожает ему "красной карточкой".
Демонтаж советских памятников: Плешс грозит мэру Даугавпилса "красной карточкой"
Сегодня на пресс-конференции Плешс заявил, что министерство внимательно следит за всеми действиями и бездействием думы и "куча" допущенных им нарушений накапливается.
"Если ты несколько раз уже получил желтую карточку, в какой-то момент может появиться и красная", - сказал министр.
Он сообщил, что Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) направило Элксниньшу повторное требование немедленно запланировать, принять меры и решения по демонтажу объектов, прославляющих оккупацию.
Если самоуправление не прекратит бездействовать и будет препятствовать выполнению функций министерства, не предоставляя информацию, министерство оценит ответственность думы и ее председателя за невыполнение установленных законом требований.
"Законы должны соблюдаться вне зависимости от того, согласен с ними кто-то лично или нет", - подчеркнул министр.
42 из 43 самоуправлений предоставили информацию о процессе демонтажа прославляющих оккупацию памятников. Даугавпилс - единственное самоуправление, которое этого не сделало.
Как заявил Плешс на пресс-конференции, роспуск думы или отстранение от должности мэра не является целью VARAM, но министерство не будет медлить с обеспечением исполнения закона. Вначале будут предприняты действия, чтобы самоуправление приняло необходимые решения, а если это не поможет, то VARAM может подключиться к процессу для обеспечения исполнения закона.
Как сообщалось, Плешс потребовал у Элксниньша в течение 20 дней предоставить график демонтажа в городе двух объектов, подлежащих сносу.
Как сообщалось, 14 июля правительство утвердило список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, которые должны быть снесены до 15 ноября. В целом в список включено 69 таких объектов.
В Даугавпилсе находятся два таких объекта - мемориал воинам Красной армии на улице 18 Ноября и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии.
Один из наиболее широко известных объектов в центре Даугавпилса - мемориал в парке Дубровина - в список не включен, так как у его подножия похоронены советские солдаты.
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