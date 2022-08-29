Что скрывает подземный ядерный бункер в Лигатне. Спецрепортаж "Грэма"

Журналисты YouTube-канала "И Грянул Грэм" отправились на один из самых секретных советских объектов - в ядерный бункер в Лигатне, который находится под землей на глубине 9 метров. В нем обустроено убежище для латвийской элиты коммунистической власти. К счастью, подземелье не использовалось по назначению, однако там сохранены оригинальное оборудование и мебель советских времен.