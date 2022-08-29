Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Что скрывает подземный ядерный бункер в Лигатне. Спецрепортаж "Грэма"

rus.tvnet.lv
Что скрывает подземный ядерный бункер в Лигатне. Спецрепортаж "Грэма"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Плакат в ядерном бункере в Лигатне
Плакат в ядерном бункере в Лигатне Фото: скриншот видео

Журналисты YouTube-канала "И Грянул Грэм" отправились на один из самых секретных советских объектов - в ядерный бункер в Лигатне, который находится под землей на глубине 9 метров. В нем обустроено убежище для латвийской элиты коммунистической власти. К счастью, подземелье не использовалось по назначению, однако там сохранены оригинальное оборудование и мебель советских времен.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх